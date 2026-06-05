Армения остается полноправным членом ОДКБ – Лавров

В МИД РФ напомнили, что Армения по-прежнему остается членом ОДКБ, несмотря на неучастие в мероприятиях. Также министр сообщил, что в ноябре в Москве пройдет следующее заседание СМИД ОДКБ и Международный форум обеспечения коллективной безопасности.

Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Казани.

"Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом организации и государственный флаг Армении наряду с флагами других государств здесь присутствует"

– Сергей Лавров

Глава российского МИД выступил с предложением провести следующее заседание СМИД ОДКБ в российской столице 10 ноября.

"Предлагаем провести его в Москве 10 ноября, непосредственно накануне сессии Совета коллективной безопасности в формате, как у нас принято, совместного заседания СМИД, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности"

– Сергей Лавров

Также в ноябре планируется провести в Москве Международный форум обеспечения коллективной безопасности.

"Хотел бы также проинформировать уважаемых коллег о проведении 10-11 ноября в Москве в привязке к саммиту ОДКБ Международного форума обеспечения коллективной безопасности. <…> Впервые такое мероприятие пройдет в Москве в увязке с мероприятиями на высшем уровне"

– Сергей Лавров

В программе дискуссии по вопросам обеспечения коллективной безопасности, экспозиции продукции и передового опыта по основным направлениям деятельности ОДКБ, пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Всем государствам-членам ОДКБ предлагается сформировать национальные выставочные экспозиции, а также включить в состав делегаций ученых и тех, кто занимается современными технологиями в сфере безопасности.