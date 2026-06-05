Армения остается полноправным членом ОДКБ – Лавров

Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Казани.
"Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом организации и государственный флаг Армении наряду с флагами других государств здесь присутствует"
– Сергей Лавров
Глава российского МИД выступил с предложением провести следующее заседание СМИД ОДКБ в российской столице 10 ноября.
"Предлагаем провести его в Москве 10 ноября, непосредственно накануне сессии Совета коллективной безопасности в формате, как у нас принято, совместного заседания СМИД, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности"
– Сергей Лавров
Также в ноябре планируется провести в Москве Международный форум обеспечения коллективной безопасности.
"Хотел бы также проинформировать уважаемых коллег о проведении 10-11 ноября в Москве в привязке к саммиту ОДКБ Международного форума обеспечения коллективной безопасности. <…> Впервые такое мероприятие пройдет в Москве в увязке с мероприятиями на высшем уровне"
– Сергей Лавров
В программе дискуссии по вопросам обеспечения коллективной безопасности, экспозиции продукции и передового опыта по основным направлениям деятельности ОДКБ, пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Всем государствам-членам ОДКБ предлагается сформировать национальные выставочные экспозиции, а также включить в состав делегаций ученых и тех, кто занимается современными технологиями в сфере безопасности.