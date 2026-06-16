Израиль снова атаковал юг Ливана – СМИ

В среду израильские военные провели серию ударов ракетами и БПЛА по югу Ливана, имеются пострадавшие, сообщает NNA.

Юг Ливана сегодня вновь подвергся атаке со стороны Израиля, авиация и беспилотники ударили по ряду населенных пунктов, в том числе в районе Тира, передает национальное агентство новостей Ливана NNA.

"В результате удара авиации израильского противника по населенному пункту Бияд в районе Тира, по предварительным данным, есть пострадавшие"

– агентство NNA

Кроме того, израильские военные атаковали с воздуха населенные пункты Маараке и Тул, а также район Эль-Матал в населенном пункте Шехабия, уточняется в сообщении.

Ранее в NNA проинформировали о ударе израильского дрона по Хаббушу и атаках на другие населенные пункты.

Напомним, остановка боевых действий в Ливане входит в соглашение, которое США и Иран должны подписать в эту пятницу.