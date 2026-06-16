Начало рабочего дня перенесли в Узбекистана из-за ЧМ по футболу

Матч сборной Узбекистана по футболу стал причиной переноса начала рабочего дня в стране в четверг, рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
По его словам, глава государства Шавкат Мирзиеев посмотрит первую встречу сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу (с Колумбией) в кругу семьи, вместе с внуками.
Асадов подчеркнул, что вся страна, население которой составляет 40 млн человек, как и ее президент, с нетерпением ожидает матча. Более того, отметил он, в ходе всех переговоров, которые ведутся сейчас с другими странами, их представители желают успехов сборной Узбекистана.
"И чтобы создать условие нашим фанатам (...), завтра рабочий день начнется с 10:00 (08:00 мск – ред.). Только в госучреждениях"
– Шерзод Асадов
Напомним, что игра Узбекистана и Колумбии стартует завтра в 07:00 по местному времени (05:00 мск).