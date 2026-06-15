Вестник Кавказа

Россия остается лидером в списке импортеров грузинских яблок

Россия остается лидером в списке импортеров грузинских яблок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия продолжает наращивать экспорт яблок, он вырос на 30%, главным покупателем остается Россия – более 22 тыс т яблок.

Экспорт яблок из Грузии вырос на 30%, следует из данных Минсельхоза страны.

За период с 1 августа прошлого года по конец мая 2026 года Грузия поставила на международный рынок 26 тыс т яблок, сумма экспорта составила $17,4 млн, что на 53% больше прошлогодних данных, а объем вырос на 30%.

Главным импортером грузинских яблок остается Россия – за указанный период она приобрела у Грузии 22,1 тыс т яблок, также в число основных покупателей вошли Турция – более 1 тыс т, Беларусь – 170 т, Армения – 127 т.

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