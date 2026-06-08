Самолет Smartavia незапланированно сел в Сочи

Воздушное судно авиакомпании Smartavia было вынуждено вернуться в аэропорт вылета (Сочи) после срабатывания индикации одной из его систем.

Лайнер Smartavia произвел вынужденную посадку в Сочи после срабатывания одной из систем на его борту, сообщение о произошедшем распространил сам перевозчик.

Ранее сообщалось, что самолет Smartavia вылетел из Сочи в Архангельск и почти сразу подал аварийный сигнал над Черным морем, после чего направился обратно.

"Посадка выполнена в штатном режиме"

– Smartavia

Уточняется, что пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди экипажа.

В сообщении также говорится, что воздушное судно совершало рейс 5Н164 Сочи – Архангельск. После того, как самолет поднялся в воздух, сработала индикация одной из систем самолета.

"В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета"

– Smartavia

Пассажиры отправятся в Архангельск на резервном самолете, а вернувшийся в Сочи лайнер проверят специалисты.