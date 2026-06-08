Самолет Smartavia незапланированно сел в Сочи

Лайнер Smartavia произвел вынужденную посадку в Сочи после срабатывания одной из систем на его борту, сообщение о произошедшем распространил сам перевозчик.
Ранее сообщалось, что самолет Smartavia вылетел из Сочи в Архангельск и почти сразу подал аварийный сигнал над Черным морем, после чего направился обратно.
"Посадка выполнена в штатном режиме"
– Smartavia
Уточняется, что пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди экипажа.
В сообщении также говорится, что воздушное судно совершало рейс 5Н164 Сочи – Архангельск. После того, как самолет поднялся в воздух, сработала индикация одной из систем самолета.
"В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета"
– Smartavia
Пассажиры отправятся в Архангельск на резервном самолете, а вернувшийся в Сочи лайнер проверят специалисты.