Вестник Кавказа

В Азербайджане ожидается первый выпуск исламских облигаций

Центральный Банк Республики Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный банк Азербайджана разрабатывает правовую базу для выпуска первого в стране сукука — исламского аналога облигаций, позволяющего привлекать инвестиции по нормам шариата.

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов сообщил, что страна готовится к выпуску сукука — исламского аналога облигаций, который позволяет привлекать средства через финансовые инструменты, соответствующие нормам шариата. Об этом он заявил на 20-м Глобальном форуме по исламским финансам в Баку.

Для внедрения этого инструмента ведомство совместно с Исламским банком развития создает правовую базу и механизмы контроля. В Центробанке ожидают, что выпуск сукука поможет привлечь новые инвестиции и разнообразить финансовый рынок Азербайджана.

Как отметил председатель Центрального банка Азербайджана, исламские финансовые инструменты направлены на поддержку реальных производственных секторов, что полностью соответствует целям развития страны в сфере экологии и социальной ответственности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.