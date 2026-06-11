В Азербайджане ожидается первый выпуск исламских облигаций

Центральный банк Азербайджана разрабатывает правовую базу для выпуска первого в стране сукука — исламского аналога облигаций, позволяющего привлекать инвестиции по нормам шариата.

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов сообщил, что страна готовится к выпуску сукука — исламского аналога облигаций, который позволяет привлекать средства через финансовые инструменты, соответствующие нормам шариата. Об этом он заявил на 20-м Глобальном форуме по исламским финансам в Баку.

Для внедрения этого инструмента ведомство совместно с Исламским банком развития создает правовую базу и механизмы контроля. В Центробанке ожидают, что выпуск сукука поможет привлечь новые инвестиции и разнообразить финансовый рынок Азербайджана.

Как отметил председатель Центрального банка Азербайджана, исламские финансовые инструменты направлены на поддержку реальных производственных секторов, что полностью соответствует целям развития страны в сфере экологии и социальной ответственности.