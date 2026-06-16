Россия видит в странах АСЕАН надежных союзников – Решетников

Москва видит в странах АСЕАН надежных союзников и планирует выстраивать с ними долгосрочные отношения, рассказал глава Минэкономразвития РФ.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о большом значении сотрудничества между Российской Федерацией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на деловом форуме Россия - АСЕАН, который проходит в Казани.

Прежде всего министр указал на значительный рост поставок из стран АСЕАН в РФ за последние годы.

"За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь"

– Максим Решетников

Товарооборот между РФ и АСЕАН за указанный период увеличился на 53%, до $21 млрд.

"Эти результаты тем ценнее, что добиваемся мы их в непростых условиях. Глобальные изменения, высокая неопределенность, размывание базовых принципов торговли всемирной торговой организации - это все создает вызовы"

– Максим Решетников

В этом году будет принята стратегическая программа России и АСЕАН по торговому и инвестиционному сотрудничеству до 2035 года, в нее включены все приоритеты сотрудничества, она будет представлять собой план конкретных действий для углубления экономических связей, пояснил глава Минэкономразвития.

По словам министра, Москва видит в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего, он призвал бизнесы обеих сторон к долгосрочным совместным проектам.

Он отметил, что в страны АСЕАН РФ поставляет большие объемы энергоресурсов – минерального топлива, нефти, газа.

"И нам очень важно дальше развивать эту инфраструктуру, в том числе и в вопросе газификации, увеличения поставок. Но именно выстраивание долгосрочных отношений, <...> именно увязывая долгосрочными контрактами, совместными инвестициями в инфраструктуру"

– Максим Решетников