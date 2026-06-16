Казань принимает деловой форум Россия-АСЕАН

В столице Татарстана начал работу бизнес-форум Россия-АСЕАН, в работе которого примет участие президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что его участники обсудят междугородную торговлю, сотрудничество и партнерство АСЕАН и ЕАЭС.

В столице Татарстана Казани в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева сегодня стартовал юбилейный, 35-й по счету бизнес-форум Россия-АСЕАН – в его работе принимают участие государственные деятели РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также представители деловых кругов.

Ожидается, что в ходе трех дней форума его участники обсудят темы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства АСЕАН и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также развития сотрудничества в сфере высоких технологий, передает РИА Новости.

Открывая форум, генсек АСЕАН Као Ким Хорн отметил: энергетические потребности в странах АСЕАН растут, регион заинтересован в поставках энергоносителей и технологий из России.

"Наши потребности в АСЕАН в энергетике продолжают расти. Это означает, что нам необходимо иметь очень развитую и разнообразную цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в производстве электроэнергии, поставках энергоносителей"

- Као Ким Хорн

АСЕАН намерена развивать взаимоотношения с российским бизнесом в сфере поставок СПГ, создания сетей энергоносителей и модернизации существующих систем, а также сотрудничать с РФ и странами ЕАЭС в области энергоэффективности, умных сетей, хранения водорода и низкоуглеродных технологий, - добавил генсек ассоциации.

В работе саммита, который проходит в Казани 17-19 июня, примет участие президент России Владимир Путин, также он проведет на полях саммита ряд двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, АСЕАН создана в 1967 году, в состав объединения входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.