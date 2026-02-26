Власти ОАЭ упрощают торговлю для стран ЕАЭС

Государства Евразийского экономического союза и Объединенные Арабские Эмираты подписывают новое соглашение, согласно которому товары, произведенные в ЕАЭС, получат преференции при выходе на рынок ОАЭ.

Сегодня мажилис (парламент) Казахстана одобрил Соглашение об экономическом партнерстве между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которое предусматривает создание благоприятных условий для вывода товаров, произведенных в странах объединения, на рынок арабской страны.

"Эмиратской стороной предоставляются преференции в отношении 6 757 товарных позиций (86%) – по 6565 позициям путем обнуления ставок ввозных таможенных пошлин, по 192 товарным позициям путем установления тарифных квот для беспошлинного ввоза из стран ЕАЭС"

- мажилис Казахстана

Соглашение о тарифной либерализации станет прочной основой для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стран объединения с ОАЭ, уверены в парламенте, передает Sputnik Казахстан.