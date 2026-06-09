На "Аккую" начали сваривать ключевой элемент реактора

Специалисты начали сварочные работы на энергоблоке №2 АЭС "Аккую" в Турции. Рабочим предстоит интегрировать в единую систему главный циркуляционный трубопровод.

На энергоблоке №2 АЭС "Аккую" в Турции, которая возводится усилиями "Росатома", начались работы по сварке важнейшего элемента реактора – главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), передает пресс-служба "Аккую нуклеар".

"Сварка главного циркуляционного трубопровода относится к числу наиболее ответственных операций при сооружении энергоблока. Особые требования предъявляются к материалам и технологии выполнения работ, к квалификации персонала. Каждый стык проходит многоступенчатую проверку, а все этапы работ документируются. Такой подход обеспечивает высокий уровень надежности оборудования первого контура на протяжении всего срока эксплуатации АЭС"

– гендиректор "Аккую нуклеар" Сергей Буцких

Специалистам предстоит большая работа: необходимо выполнить сварку 32 стыков трубопровода, а также установить порядка 260 т труб и металлоконструкций. При этом каждый сварной стык маркируется, информация о нем заносится в документацию, что позволяет узнать всю историю изготовления и обеспечить безопасную эксплуатацию системы.

Операция позволит связать в единую систему реактор, парогенераторы и циркуляционные насосы. Ранее стало известно, что запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" состоится в конце этого года.