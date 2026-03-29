Иранский Красный Полумесяц получит вертолеты из РФ

Холдинг "Вертолеты России" направит в Иран 21 вертолет для улучшения качества работы Общества Красного Полумесяца.

Российские вертолеты будут отправлены в Иран, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Уточняется, что компания, являющаяся частью "Ростех", подписала соглашение с Исламской Республикой о поставках 21 вертолета Ми-171 для иранского Общества Красного Полумесяца.

"Сегодня подписаны документы на поставку для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 21 машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 году"

– пресс-служба "Вертолеты России"

Как пояснили в официальном сообщении, вертолеты будут использоваться в санитарных операциях, а также для более качественного решения социально значимых задач в области здравоохранения.

Директор холдинга Николай Колесов рассказал о долгосрочном партнерстве компании с Ираном.

По его словам, в ИРИ эксплуатируются десятки гражданских вертолетов, которые использую для обеспечения социально значимых функций.