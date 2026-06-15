Паводки привели к ограничению водоснабжения на Ставрополье

В Ставропольском крае из-за паводка произошло ограничение водоснабжения в ряде населенных пунктов региона. Об этом в четверг сообщило предприятие "Ставрополькрайводоканал".
"Причина - прохождение паводковых вод. В связи с тем, что мутность исходной воды требует более длительной очистки и отстаивания"
- сообщение
Отмечается, что подача воды со станций в селе Курсавка и поселке Каскадный снижена на 30% из-за паводков.
Ситуация затронула село Ульяновка Минераловодского округа и 23 поселения Андроповского округа. Ограничения действуют в селах Курсавка, Суркуль, Крымгиреевское, Султан, Верхний Калаус, Куршава, Николаевский, Кунаковский, Солуно-Дмитриевское, Алексеевское, Красноярское, Воровсколесская, Водораздел, Дубовая Балка, Кианкиз, Янкуль, Новый Янкуль, Нижнеколонский, Верхний Янкуль, Овражный, Каскадный, Подгорный и Казинка.