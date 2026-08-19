Израиль объяснил удары по Идлибу данными разведки о планах Турции в Сирии

Турция, согласно разведданным, намеревалась расширить военное присутствие в Сирии, потому Израиль "действовал так, как действовал", заявил израильский посол в США Йехиэль Лейтер в интервью The Jerusalem Post.
"Мы не стремимся к эскалации или войне ни с Турцией, ни с Сирией. Но красная черта была пересечена"
– Лейтер
Он добавил, что расширение военного присутствия "должно было стать вопиющим нарушением Турцией достигнутых договоренностей". Именно этим посол объяснил удары Израиля по военному аэродрому в Сирии.
"Те, кто должен был получить доступ к разведданным, его получили. Те, кто должен был знать, что произойдет, знали. Мы ясно дали понять, что это было нарушением наших договоренностей, и именно поэтому Израиль действовал так, как действовал"
– Лейтер
По его словам, между США при Джо Байдене и Сирией были достигнуты договоренности о "заморозке существующей ситуацию" в Сирии. Турция же планировала совершить действия, противоречащие договоренностям.
"Нам ясно, что сирийцы не хотят конфронтации с нами. Именно поэтому мы говорим туркам, чтобы они не создавали конфликтов. Есть несколько свидетельств того, что действия, запланированные Турцией, были навязаны сирийцам"
– Лейтер
Израильский посол добавил, что между Тель-Авивом и Дамасков могут быть возобновлены прямые переговоры.
Также он отметил, что Израиль не стремится к конфронтации с Турцией и открыт для диалога.