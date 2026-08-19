Турция и Сирия могут усилить военное сотрудничество на фоне угроз Израиля

Новое военное соглашение может быть подписано Турцией и Сирией из-за угроз Израиля. Ранее Израиль ударил по военному аэродрому в Идлибе.

Власти Турции и Сирии в связи с угрозами и атаками Израиля могут заключить новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере, пишет газета Türkiye.

Анкара и Дамаск год назад подписали меморандум, в рамках которого осуществляется военное сотрудничество. На фоне недавней атаки Израиля на военный аэродром Абу-Духур в Идлибе стороны могут нарастить сотрудничество и обновить соглашение. Также планируется обновить протоколы реагирования на возможные угрозы со стороны Израиля.

Издание пишет, что турецкая сторона предложила в качестве превентивных мер реагирования на израильские угрозы проводить совместные учения, а также организовать непрерывное патрулирование приграничных районов турецкими самолетами AWACS и истребителями ВВС. Кроме того, может быть рассмотрен вариант закрытия сирийского воздушного пространства для военных полетов.

Напомним, атака на аэродром Абу-Духур произошла 18 августа, что повысило риск прямого конфликта между Израилем и Турцией. Спецпосланник США по Сирии и Ираку, посол США в Турции Том Баррак сообщил, что ведется работа над созданием механизма по предотвращению конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией.