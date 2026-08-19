МИД РФ: Москва открыта к диалогу с Тбилиси, однако инициатива о восстановлении дипотношений должна исходить от грузинской стороны.

Россия открыта к возможности восстановления дипломатических отношений с Грузией, однако сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ответственность за прекращение политических контактов двух стран лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, поэтому инициатором процесса восстановления связей должен быть Тбилиси.

"Соответственно от Грузии должна исходить и инициатива восстановления дипломатического общения. Мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако сегодня данный вопрос в повестке дня не стоит"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, сотрудничество с Москвой приносит Тбилиси ощутимые экономические выгоды.