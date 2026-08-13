В Грузии заявили о высокой конкурентоспособности местной продукции

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии заявил о том, что объемы экспорта рекордно растут, это может говорить о высокой конкурентоспособности местной продукции, как на внутреннем, так и на международном рынке.

Быстрый рост объемов экспорта показывает высокую конкурентоспособность грузинской продукции, как внутри страны, так и за ее пределами, рассказал замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе.

Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ, и отметил, что в целом в области внешней торговли Грузии можно увидеть позитивные тенденции.

По его словам, в прошлом месяце экспорт вырос более чем на 72%, увеличившись в объеме до $462 млн.

"Экспорт продукции местного производства осуществляется во многие страны мира, и это означает, что местная продукция конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на международных рынках"

– Вахтанг Цинцадзе

Как пояснил замминистра, экономическая политика правительства Грузии направлена на поддержку местного производства.

Это также подтверждается фактом того, что показатели местного экспорта за январь-июль также является рекордными, отметил Цинцадзе.

"Соответственно, наша задача – продолжить поддержку местного производства и в последующие годы, чтобы увеличить объемы производимой в Грузии продукции, создать в стране дополнительные рабочие места и обеспечить сохранение высоких показателей экономического роста в ближайшие годы"

– Вахтанг Цинцадзе

Отметим, что оборот внешней торговли Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.