В Азербайджане жители возвращаются в Ханкенди, Ходжалы и Агдере

Десятки семей в Азербайджане сегодня вернутся в родные места спустя 30 лет. Очередные группы бывших вынужденных переселенцев направляются в Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Сегодня в населенные пункты Ханкенди, Ходжалы и Агдере переезжают десятки семей, возвращение бывших вынужденных переселенцев осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поселок Кяркиджахан города Ханкенди возвращаются 8 семей - 36 человек, в Ходжалинском районе в село Бадара возвращаются 5 семей - 13 человек, в Ханюрду - 4 семьи, 10 человек, в Ханабад - 8 семей, 31 человек, в Баллыджа - 3 семьи, 8 человек, в Тезебина - 14 семей, 71 человек, в Агдеринском районе в Колатаг - 12 семей в составе 36 человек, в Гасанриз - 6 семей, 30 человек, в Нижний Оратаг - 12 семей, 49 человек, в Чапар - 15 семей, 51 человек.

На освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных частях Азербайджана, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.