Ингушский курорт "Армхи" обеспечат надежной электроэнергией

Ингушские энергетики в преддверии холодов начали менять систему энергосбережения горнолыжного курорта "Армхи" в Джейрахском районе республики – это повысит надежность электроснабжения и снизить погодные риски.

В скором времени перебои с подачей электроэнергии на курорте "Армхи" в Ингушетии уйдут в прошлое, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Джейрахском районе специалисты "Ингушэнерго" проводят капитальный ремонт линии электропередачи, которая обеспечивает электроэнергией курорт, часть поселения Армхи, амбулаторию, почтовое отделение и объекты связи"

- Махмуд-Али Калиматов

Энергетикам предстоит заменить 50 поврежденных и устаревших изоляторов и 4,5 км ветхого провода – вместо него всю нагрузку возьмет на себя современный самонесущий изолированный провод, - отметил Калиматов, передает ТАСС.

В преддверии зимы это позволит не только обеспечить надежность электроснабжения в целом, но и снизить риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями, которе не редкость для региона в зимний период.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ингушетии сейчас идет проектирование семи новых объектов инфраструктуры курорта "Армхи", которое ведет Институт развития "Кавказ.РФ": разрабатываются новые автомобильные дороги, инженерные сети, горнолыжные трассы, системы искусственного оснежения, проектируются многофункциональный центр и пассажирская канатная дорога. Все работы завершат к концу 2026 года.