Армянская сторона находится в конструктивном диалоге с Россельхознадзором – Ереван

Власти Армении отреагировали на заявление Россельхознадзора, сообщив, что поддерживают конструктивный диалог с ведомством.

Ереван продолжает вести конструктивный диалог с российской стороной по поводу безопасности продуктов, поставлявшихся из Армении в РФ, такое сообщение распространил в ответ на заявление Россельхознадзора Инспекционный орган РА по безопасности пищевых продуктов.

В армянском ведомстве уточнили, что во взаимодействии с Москвой прорабатывают последовательность шагов, которые будут реализованы вместе с Россельхознадзором. Также идет согласование алгоритма и графика действий, которые позволили бы обепеспечить строгое соблюдение ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС.

"Учитывая, что переговоры все еще продолжаются, а также принимая во внимание непрерывный характер процесса, мы считаем публикацию предварительных или текущих деталей на данном этапе преждевременной"

– инспекция

Напомним, ранее в Россельхознадзоре сообщили, что не могут ответить на вопрос об отмене или смягчении запретов в отношении поставок продуктов из Армении, так как ожидают, когда Ереван предоставит информацию о результатах расследования и принятых мерах, а также предложит алгоритм по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.