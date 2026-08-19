Дагестан вышел в лидеры России по числу новых спортплощадок

Активное развитие физкультуры и спорта на Северном Кавказе дает свои результаты – так, Дагестан стал лидером в РФ по количеству оборудованных в регионе в рамках благоустройства новых спортплощадок.

Дагестан вышел на первое место в России по количеству оборудованных спортплощадок в рамках программы благоустройства с 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Развитие комфортной среды для жизни невозможно без современных и доступных мест для занятий спортом. Так, с 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в парках, скверах и других общественных пространствах появилось порядка 830 спортивных площадок"

- Марат Хуснуллин

Запросы у людей огромные, и власти стараются отвечать на них конкретными объектами. Так, только с минувшего 2025 года в рамках программы благоустройства в Дагестане было построено 44 оборудованных спортплощадки, 40 – в Башкортостане, 32 – в Самарской, 29 – в ленинградской, 28 – в Тульской области, сообщил вице-премьер, передает портал "Это Кавказ".

В планах на текущий год строительство еще 462 спортплощадок, которые будут спроектированы и построены с учетом интересов разных возрастных групп - от детей до пожилых людей, включая маломобильных граждан. Все они будут освещены и оборудованы удобными подходами, - заверил Марат Хуснуллин, отмечается в сообщении.