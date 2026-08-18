Премиальный отдых в Египте и Турции рекордно подорожал

С начала года сильнее всего подорожал отдых в премиум-сегменте в Египте и Турции. Цены возросли на 36% и 25%.

В январе-июле премиальный отдых в популярных у россиян Египте и Турции резко подорожал, Египет стал дороже сразу на 36%, а Турция на четверть, следует из данных исследования сервиса Onlinetours Premium,

"Максимальное удорожание зафиксировано в Египте: средний чек вырос на 36% - с 288 до 393 тыс рублей. Турция подорожала на 25% (с 400 до 499 тыс рублей). Максимальные чеки также выросли: в Турции - более чем вдвое, с 2,17 до 4,49 млн рублей, в Египте - с 985 тыс до 2,2 млн рублей"

– исследование

При этом рост цен на премиальные туры в Египет и Турцию не отразился на спросе, тогда как по другим дорогим направлениям, таким как Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, где средний чек превышает 600-700 тыс рублей, россияне стали выбирать туры внимательнее, говорится в материалах исследования, пишет ТАСС.