Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по Украине – МИД РФ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что РФ готова выслушать американские предложения по украинскому урегулированию, но договоренности о новой встречи с посредниками пока нет.

Россия готова рассмотреть инициативы, предложенные Соединенными Штатами в рамках украинского урегулированию, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что на сегодняшний день нет каких-либо договоренностей о визите американских представителей – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера – в Москву.

"Внимательно отслеживаем позицию Вашингтона по вопросу украинского урегулирования. Конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками мы пока не получали - сейчас они, очевидно, заняты ситуацией на Ближнем Востоке"

– Мария Захарова

Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, официальных запросов от американских коллег пока не поступало, тем не менее, Москва может "организовать эту встречу в сжатые сроки".

Захарова напомнила, что "госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию необходимы новые идеи".

"Со своей стороны готовы выслушать конструктивные инициативы Вашингтона. При этом подчеркиваем, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины непременно должны учитывать национальные интересы Российской Федерации"

– Мария Захарова

По словам официального представителя МИД, украинская сторона пока что не готова к переговорам и демонстрирует некую недоговороспособность.

Однако, Захарова в интервью газете "Известия" обозначила готовность России развивать контакты посредством конструктивного диалога, обеспечивающего соблюдение всех своих национальных интересов.