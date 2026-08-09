Вестник Кавказа

Власти Израиля опровергли заявления о вводе международных войск в Газу

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Офис премьер-министра Израиля опубликовал сообщение с опровержением информации о том, что власти страны якобы одобрили ввод международных сил в сектор Газа.

Израиль не одобрял ввод международных сил на территорию сектора Газа, соответствующее заявление было опубликовано в канцелярии премьер-министра Еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Таким образом власти Израиля опровергли более ранние сообщения о том, что Тель-Авив якобы одобрил ввод военных в Газу.

В заявлении отмечается, что восстановление в секторе Газа произойдет только после полного разоружения ХАМАС.

"Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобряло ввод международных сил в сектор Газа. Израиль ясно дал понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения ХАМАС"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

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