Власти Израиля опровергли заявления о вводе международных войск в Газу

Офис премьер-министра Израиля опубликовал сообщение с опровержением информации о том, что власти страны якобы одобрили ввод международных сил в сектор Газа.
Израиль не одобрял ввод международных сил на территорию сектора Газа, соответствующее заявление было опубликовано в канцелярии премьер-министра Еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Таким образом власти Израиля опровергли более ранние сообщения о том, что Тель-Авив якобы одобрил ввод военных в Газу.
В заявлении отмечается, что восстановление в секторе Газа произойдет только после полного разоружения ХАМАС.
"Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобряло ввод международных сил в сектор Газа. Израиль ясно дал понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения ХАМАС"
– канцелярия Биньямина Нетаньяху