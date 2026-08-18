Армения почти удвоила экспорт в ЕС

В течение первого полугодия текущего 2026 года Армения нарастила экспорт своих товаров в страны Евросоюза более чем на 80%, до 516 миллионов долларов, сообщили в правительстве страны.

Армения взяла четкий курс на укрепление торговых связей со странами Евросоюза. Только за январь-июнь текущего 2026 года объем экспорта в ЕС превысил $516 млн: это более чем на 80% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (около $287 млн), сообщили в пресс-службе правительства страны.

В первом полугодии 2026 года экспорт в ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (около $301 млн) вырос более чем на 71%, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения будет продолжать развивать стратегическое партнерство с Европейским союзом, говорится в проекте программы правительства на 2026-2031 годы, который будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства страны. Также в самых ближайших планах ее руководства – реализация закона о начале вступления в ЕС.