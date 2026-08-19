США требовали от ОАЭ экономически давить на Иран – СМИ

США в течение нескольких недель требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"(Американская администрация - ред.) несколько недель давила на ОАЭ с требованием усилить борьбу с иранскими финансовыми сетями"
– источник
Как пишет издание, власти ОАЭ опасаются, что экономическая стратегия американцев в отношении Ирана может крайне негативно сказаться на экономике стран Персидского залива.
Особенно это касается тех областей экономики, которые зависят от туризма и торговли, а не от нефти, уточнили источники.
"Эмиратские чиновники хотят сохранить некоторые каналы связи с Тегераном, чтобы иметь возможность использовать дипломатические инструменты в случае провала кампании по оказанию давления на Иран"
– Wall Street Journal
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана.