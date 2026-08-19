Вестник Кавказа

США требовали от ОАЭ экономически давить на Иран – СМИ

США требовали от ОАЭ экономически давить на Иран – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Wall Street Journal: Вашингтон в течение нескольких месяцев склонял Абу-Даби усилить экономическое давление на Тегеран.

США в течение нескольких недель требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"(Американская администрация - ред.) несколько недель давила на ОАЭ с требованием усилить борьбу с иранскими финансовыми сетями"

– источник

Как пишет издание, власти ОАЭ опасаются, что экономическая стратегия американцев в отношении Ирана может крайне негативно сказаться на экономике стран Персидского залива.

Особенно это касается тех областей экономики, которые зависят от туризма и торговли, а не от нефти, уточнили источники.

"Эмиратские чиновники хотят сохранить некоторые каналы связи с Тегераном, чтобы иметь возможность использовать дипломатические инструменты в случае провала кампании по оказанию давления на Иран"

– Wall Street Journal

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана.

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