Турция поможет Сирии наращивать оборону

ску в наращивании военного потенциала и оборонной инфраструктуры и не потерпит никаких атак на территорию суверенной страны, заявили в министерстве обороны Турции.

Турция продолжит активно участвовать в сохранении суверенитета и территориальной целостности Сирии, чтобы обеспечить в ней стабильность и безопасность, заявили в министерстве национальной обороны Турции.

Анкара будет и далее оказывать поддержку Дамаску в наращивании военного потенциала и оборонной инфраструктуры, чтобы сохранить стабильность в регионе, заверили в оборонном ведомстве, передает АЗЕРТАДЖ.

Также в Миннацобороны страны призвали отказаться от любых атак на сирийскую территорию, подчеркнув: в момент последней атаки на авиабазу в сирийском Идлибе в этом районе не было никаких турецких военнослужащих.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Турции и Сирии в связи с угрозами и атаками Израиля могут заключить новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Анкара и Дамаск год назад подписали меморандум, в рамках которого осуществляется военное сотрудничество. На фоне недавней атаки Израиля на военный аэродром Абу-Духур в Идлибе стороны могут нарастить сотрудничество и обновить соглашение. Также планируется обновить протоколы реагирования на возможные угрозы со стороны Израиля.

Турецкая сторона уже предложила в качестве превентивных мер реагирования на израильские угрозы проводить совместные учения, а также организовать непрерывное патрулирование приграничных районов турецкими самолетами AWACS и истребителями ВВС.