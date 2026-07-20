Североосетинский курорт Мамисон набирает популярность

Новый горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии становится все популярнее у российских туристов – их привлекают продуманная и удобная инфраструктура и совмещение активного отдыха с творчеством.

Всего за полтора года со дня открытия горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии уже собрал многотысячную аудиторию российских путешественников – любителей активного отдыха и современного искусства, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"С момента открытия курорт посетили 87 тыс человек. На территории особой экономической зоны работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на 668 мест. Вложено 6,2 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Работа по развитию курорта продолжается"

- сообщение

Курорт открылся 14 марта 2025 года, и пусть пока не может похвастаться обилием горнолыжных трасс – пока на нем лишь 19 км оборудованных спусков и две канатные дороги, однако у него уже есть свои ценители, передает портал "Это Кавказ".

У него есть большое преимущество перед другими аналогичными локациями - это первый горнолыжный курорт с приставкой "арт", где традиционный активный отдых соседствует с творчеством и современным искусством. В феврале здесь заработала появилась творческая мастерская, а в апреле - студенческий спортивный клуб.

На курорте периодически проходят интересные молодежные активности – так, уже завтра, 21 августа здесь стартует второй арт-фестиваль "Лисри", в программе которого - лекции, выставки, ярмарки, мастер-классы, музыка на высоте 2950 м и световое шоу в Лисри, говорится в сообщении.