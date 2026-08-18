В Абхазию поступила партия топлива из России

Партия топлива из РФ поступила в Абхазию, поставки не прекращались, но осуществляются сейчас в небольшом объеме.

В топливной компании Абхазии "Апсны Ойл" сообщили о новой поставке в республику топлива из России.

В пресс-службе компании уточнили, что в Абхазию прибыло 960 т бензина марки АИ-92 в рамках действующего контракта с ПАО "Роснефть".

"Часть полученного топлива, а именно 303 тонны, будет передана по заявкам "АЗиД", "Алхан" и "Саламандра" для реализации на АЗС"

– Апсны Ойл

В компании добавили, что до конца недели на АЗС данных сетей поступит также 380 т дизельного топлива.

Ранее глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба поведал, что проблемы с топливом носят временный характер, "ситуация на российском рынке отражается и на Абхазии".

Он добавил, что 11 августа в Абхазию поступила 1 тыс т российского топлива.

"Поставки топлива в Абхазию не прекращаются, они носят системный характер. К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют в полном объеме завезти очень большие партии"

– Батал Мушба

Отметим, что на фоне сложной ситуации с бензином в Абхазии, топливо в республику стало поступать из Грузии - грузинский частный бизнес отправил в августе в Абхазию почти 700 т топлива.