Пашинян подтвердил: Кярки – это Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что анклавы Кярки, Бархударлы и Юхары Аскипара – это территория Азербайджана, уточнив, что анклав Арцвашен (Башкенд) – это территория Армении.

В рамках согласованного Баку и Ереваном принципа делимитации населенные пункты Кярки, Бархударлы и Юхары Аскипара представляют собой территорию Азербайджана, такое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Армения должны урегулировать вопрос анклавов исключительно в мирном ключе, чтобы жители приграничным районов не испытывали неудобств, а напротив, могли рассчитывать на долгосрочное мирное сосуществование.

Глава правительства Армении напомнил, что Баку и Ереван договорились проводить делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно этому документу, административные границы бывших республик СССР на момент распада Советского Союза становятся межгосударственными.

На базе этого принципа и соответствующих карт Азербайджан и Армения уже делимитировали участок государственной границы в районе села Киранц Тавушской области. Премьер Армении уточнил, что стороны согласны: далее делимитацию нужно проводить на той же основе.

"Согласно им (картам – ред.), Арцвашен – это территория Армении, а Кярки, Бархударлу, Юхары Аскипара – нет"

– Никол Пашинян

Он добавил, что реальное положение противоречит картам еще в ряде мест, например, в Джермуке, в целом в Вайоцдзорской области, а также в Тавуше.

"Вопрос должен быть решен, но без военного варианта: это страница прошлого, которая закрыта. Решить нужно так, чтобы было удобно обеим сторонам, в том числе людям, живущим на местах"

– Никол Пашинян