В Турции ответили на угрозы Израиля

Турция не потерпит воинственные выпады Израиля и продолжит поддерживать государства, проводящие мирную политику, об абсурдности эскалации напряженности между двумя странами заявил и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Угрозы Израиля в адрес Турции и Сирии отражают его международную изоляцию, заявил сегодня заявил глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, сообщили в администрации президента Турции.

"Турция продолжит противодействовать дестабилизирующей деятельности Израиля и поддерживать государства, проводящие мирную политику. У страны есть опыт противостояния странам, подрывающим мир и стабильность, поэтому она пользуется авторитетом на международной арене"

- Бурханеттин Дуран

Мирная внешняя политика Турции позволяет стране поддерживать государства, проводящие мирную политику, прежде всего Сирию и другие страны региона, добавил глава Управления, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

О том, что преднамеренная эскалация напряженности Израиля с Турцией безрассудна и глупа, заявил и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Он отметил: нет никакой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить через конфиденциальные контакты при координации с США, просто Нетаньяху "сосредоточен на тактике выживания, а не на безопасности Израиля", поведал экс-премьер, передает Clash Report.

Напомним, ранее мы писали: премьер-министр Еврейского государства Бинямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит турецкого военного присутствия в Сирии, поскольку оно угрожает национальным интересам страны. По словам премьера, требования израильской стороны были не поняты, поэтому Тель-Авив "позаботился о том, чтобы его поняли лучше",