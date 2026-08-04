Азербайджан намерен расширить число безвизовых направлений для въездного туризма

Для привлечения иностранных туристов Азербайджан планирует увеличить число стран, с которыми будет установлен безвизовый режим въезда и выезда.

В качестве стимулирования въездного туризма Баку расширит список целевых стран, в отношении которых будет применен безвизовый режим въезда и выезда, сообщает пресс-служба президента АР.

Сообщается, что соответствующее решение было учреждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в "Государственной программе по развитию туризма на 2026–2030 годы".

Как поясняется в документе, в следующие 4 года " будут осуществлены необходимые внутригосударственные процедуры для введения в одностороннем или взаимном порядке безвизового режима въезда и выезда по общегражданским паспортам для граждан целевых туристических стран".

В настоящее время промежуточным результатом обозначено 28 целевых стран, к концу реализации программы эта цифра должна увеличиться до 34 государств.

Также, помимо либерализации визовой политики, программой предусматривается изменение процедур выдачи многократных электронных виз в туристических целях.

"Планируется обновление процедур и технических возможностей системы «ASAN Viza» для выдачи многократных электронных виз"

– государственная программа по развитию туризма

Отмечается, что начнут реализовывать программу уже в 2026-2027 годах.