Маскат призвал к обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди отметил особую важность достижения мира на Ближнем Востоке для обеспечения свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Безопасность Ормузского пролива может быть обеспечена только при достижении прочного мира, такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди.

Это он отметил в рамках встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, о чем пишет оманское издание "Аль-Баян".

Аль-Бусаиди подчеркнул, что достижение мира в регионе необходимо для обеспечения свободы движения судов в акватории пролива.

"Министр выразил уверенность, что долгосрочная безопасность в Ормузском проливе требует постоянного мира в регионе, и выступил против дальнейшей эскалации или конфликта"

– Аль-Баян

Отмечается, что стороны также обсудили ирано-американское урегулирование и роль посредников в этом процессе.