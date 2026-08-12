В дербентской крепости Нарын-Кала проходит выставка времен Петра I

Дербентский музей-заповедник Нарын-Кала принимает выставку артефактов времен Персидской войны 1722-1723 годов – здесь можно увидеть уникальные предметы старины XVIII века, времен Петра I.

В музее-заповеднике Нарын-Кала в древнем дагестанском Дербенте сегодня открылась интересная выставка, в экспозицию которой включены артефакты времен Персидского похода Петра I 1722-1723 годов, сообщает официальный канал музея-заповедника.

"Сегодня в древней цитадели "Нарын-Кала" открылась выставка "Великое сплочение: народы России при Петре I". Экспозиция посвящена Персидскому походу Петра I 1722 года и рассказывает о взаимодействии народов России в эпоху больших исторических перемен"

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В экспозиции выставки можно увидеть подлинные артефакты петровского времени: ядра и пули древних орудий и мушкетов, монеты, шахматная фигура XVIII века, бронзовую кокарду, фрагмент якорной цепи и редкую коллекцию нательных крестиков, передает портал "Это Кавказ".

Концепция выставки разрабатывалась Дербентским музеем-заповедником совместно с Государственным историческим музеем, она проводится в рамках Года единства народов России.

Выставка в Дербенте продлится до 23 сентября, говорится в сообщении.

