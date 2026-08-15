Вестник Кавказа

"Карабах" переиграл в гостях "Твенте" в первом матче квалификации Лиги конференций

Официальный магазин ФК Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Карабах" одержал гостевую победу над "Твенте" в квалификации Лиги конференций. Победный мяч был забит в начале второго тайма.

В Энсхеде прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27 между "Твенте" (Нидерланды) и "Карабахом" (Азербайджан). Минимальную победу одержала агдамская команда.

Судьбу встречи решил мяч, забитый на 52-й минуте полузащитником "Карабаха" Кади.

Ответная встреча состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск)

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
310 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.