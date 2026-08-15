"Карабах" переиграл в гостях "Твенте" в первом матче квалификации Лиги конференций

ФК "Карабах" одержал гостевую победу над "Твенте" в квалификации Лиги конференций. Победный мяч был забит в начале второго тайма.
В Энсхеде прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27 между "Твенте" (Нидерланды) и "Карабахом" (Азербайджан). Минимальную победу одержала агдамская команда.
Судьбу встречи решил мяч, забитый на 52-й минуте полузащитником "Карабаха" Кади.
Ответная встреча состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск)