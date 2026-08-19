МИД Ирана отреагировал на ужесточение санкций США

МИД Ирана опубликовал специальное заявление в связи с ужесточением Соединенными Штатами санкций в отношении страны.
В министерстве назвали это решение Вашингтона экономическим терроризмом.
"Санкционная политика США по отношению к Ирану является экономическим терроризмом и преступлением против человечности"
– иранский МИД
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американская администрация, те, кто разработал планы санкций, и те, кто их реализует, должны понести соответствующие наказания.
В документе сказано, что введение США новых ограничений в отношении Исламской Республики – продолжение американской политики, которая оказалась неудачной.
В МИД ИРИ акцентировали внимание на том, что ее повторение приведет только к новому провалу". В тексте подчеркивается, что такого рода шаги свидетельствуют о неспособности США достичь своих целей в войне и доказывают беззаконие и высокомерие Вашингтона.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны против Ирана.