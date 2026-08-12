Вестник Кавказа

Борисенко встретился с послом Палестины в РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Палестины в РФ Абдельхафизом Нофалем. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы сотрудничества двух стран.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко провел встречу с диппредставителем Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем. В фокусе внимания сторон оказалась ситуация на Ближнем Востоке, информирует МИД России. 

Кроме того, стороны также затронули вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа. Дипломаты не оставили в стороне и аспекты сотрудничества РФ и Палестины.

"В ходе беседы основное внимание было уделено обстановке в Ближневосточном регионе, а также положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию вокруг сектора Газа"

– МИД РФ

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