Борисенко встретился с послом Палестины в РФ

Замглавы МИД России провел переговоры с послом Палестины в РФ Абдельхафизом Нофалем. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы сотрудничества двух стран.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко провел встречу с диппредставителем Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем. В фокусе внимания сторон оказалась ситуация на Ближнем Востоке, информирует МИД России.

Кроме того, стороны также затронули вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа. Дипломаты не оставили в стороне и аспекты сотрудничества РФ и Палестины.

"В ходе беседы основное внимание было уделено обстановке в Ближневосточном регионе, а также положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию вокруг сектора Газа"

– МИД РФ