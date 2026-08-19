Грузия нарастила импорт топлива из АР на 27%

Поставки топлива из Азербайджана в Грузию выросли на 27% в этом году. Стоимость поставок превысила $230 млн.

За семь месяцев года Грузия нарастила импорт топлива и смазочных материалов из Азербайджана на 27%. Стоимость поставок составила $234,2 млн, информирует Сакстат.

По данным службы, Азербайджан стал второй страной по объему поставок в структуре топливного импорта Грузии.

В июле поставки топлива и ГСМ составили свыше $26 млн. В годовом выражении импорт вырос на 3%.

Суммарно Грузия приобрела топлива у зарубежных поставщиков на $1,6 млрд. Это более чем на 50% превысило показатели прошлого года. Крупнейшим поставщиком стала Россия, импорт российского топлива составил $740 млн.