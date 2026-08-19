Берлин, Лондон, Париж и Рим выступили против расширения строительных проектов Израиля в зоне E-1. Власти европейских стран призвали Тель-Авив отказаться от строительных замыслов.

Германия, Великобритания, Италия и Франция выступили против планов Израиля организовать строительство в зоне E-1. Власти еврейского государства ранее объявили тендер на строительство в районе Иерусалима.

"Решение правительства Израиля опубликовать тендеры на строительство в рамках поселенческого проекта E-1 неприемлемо. Международное сообщество давно выступает против расширения этих поселений и выражает глубокую озабоченность как в частном порядке, так и публично"

– совместное заявление

Сообщается, что строительство в зоне Е-1 затруднит решение конфликта в рамках сосуществования двух государств – Израиля и Палестины.

В совместном заявлении отмечается, что создание израильских поселений на Западном берегу противоречит международному праву. Также отмечается, что эта практика дестабилизирует ситуацию в регионе.

Европейские страны призвали Израиль отказаться от планов по E-1, которые подрывают "международный авторитет Израиля".