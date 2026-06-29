Баку примет встречу секретарей Совбезов стран ОТГ

Секретари Совбезов стран Организации тюркских государств (ОТГ) соберутся в скором времени в азербайджанской столице. Встреча пройдет в середине сентября.
В Баку через месяц состоится пятое заседание Секретарей Советов безопасности стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Встреча запланирована на 16-18 сентября.
В ходе нее планируется обсудить вопросы развития взаимодействия между тюркскими государствами в сфере региональной безопасности.
Предыдущая встреча Секретарей Совбезов стран ОТГ прошла в том году в Бишкеке.
Напомним, Организация тюркских государств была создана в октябре 2009 года. Ее членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.