Вестник Кавказа

Баку примет встречу секретарей Совбезов стран ОТГ

Баку примет встречу секретарей Совбезов стран ОТГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретари Совбезов стран Организации тюркских государств (ОТГ) соберутся в скором времени в азербайджанской столице. Встреча пройдет в середине сентября.

В Баку через месяц состоится пятое заседание Секретарей Советов безопасности стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Встреча запланирована на 16-18 сентября.

В ходе нее планируется обсудить вопросы развития взаимодействия между тюркскими государствами в сфере региональной безопасности. 

Предыдущая встреча Секретарей Совбезов стран ОТГ прошла в том году в Бишкеке.

Напомним, Организация тюркских государств была создана в октябре 2009 года. Ее членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

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