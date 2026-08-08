Вестник Кавказа

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай"

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Галатасарай" оформил трансфер Алексея Батракова из московского "Локомотива". С российским талантом подписан контракт на пять лет, сообщает Турецкая футбольная федерация.

Турецкая футбольная федерация заявила о трансфере российского полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарай". Информация опубликована на сайте структуры. 

Сообщается, что стороны оформили соглашение на пять лет. По информации СМИ, Батраков будет получать в Турции 3,5 млн евро в год без учета бонусов. Также сообщалось, что футболист успешно прошел медицинский осмотр. 

21-летний Алексей Батраков считается одним из самых талантливых молодых российских футболистов. Спортивные эксперты отмечают его технику и высокий уровень футбольного мышления. Игрок успешно выступал за московский "Локомотив", где забил 34 гола и отметился 23-мя голевыми передачами в 84-х матчах.  За сборную России Алексей забил 4 гола в 12 играх. 

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