"Арарат-Армения", "Иберия 1999" и "Кайрат" провели первые матчи в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы участвуют два клуба из стран Южного Кавказа. Борьбу за выход в основную стадию турнира также ведет казахстанский "Кайрат".

Вечером 20 августа проходят первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27.

До этой стадии дошли два клуба из стран Южного Кавказа – "Арарат-Армения" и "Иберия 1999". Борьбу за выход в основной этап Лиги Европы также продолжает казахстанский "Кайрат".

Армения

"Арарат-Армения" играл в гостях с румынским "Университатя" Крайова. Команды сыграли вничью 1:1.

Счет был открыт на 20-й минуте – отличился защитник ереванской команды Александрос Малис. Хозяева отыгрались на 33-й минуте благодаря точному удару защитника Никушора Банку.

Ответная игра пройдет в Ереване 23 августа. Начало – в 21:00 по местному времени (20:00 мск).

Грузия

"Иберия 1999" свой матч также проводила в гостях. Соперником грузинской команды была польская Ягелония. Уверенную победу со счетом 4:0 одержали хозяева. Голы на свой счет записали нападающие Хесус Имас (34-я минута, с пенальти) и Джереми Агбонифо (45+2), а также полузащитник Серхио Лосано (90+2). Еще один мяч в сетке ворот "Иберии 1999" побывал в результате автогола полузащитника Ибрагима Альхассана на 62-й минуте.

Ответная встреча состоится в Тбилиси 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Казахстан

Свой матч также сегодня провел "Кайрат". Клуб из Казахстана принимал в Алматы бельгийский "Андерлехт" и уступил со счетом 0:3.

На 2-й минуте гости выли вперед благодаря автоголу полузащитника "Кайрата" Яакко Оксанена. На 24-й минуте полузащитник Лукаш Амброс удвоил преимущество гостей, а в компенсированное к первому тайму время нападающий Даниил Сикан поставил финальную точку в матче.

Отметим, что на 38-й минуте "Кайрат" остался в меньшинстве после удаления защитника Александра Широбокова.

Ответный матч пройдет в Брюсселе 27 августа. Начало – в 20:30 по местному времени (21:30 мск).