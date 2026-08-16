Вашингтон расширил санкции за поддержку "Хезболлы"

США добавили "Хезболлу" в новые санкционные списки. Под рестрикции также попали ответственные за финансирование организации.

Вашингтон ввел рестрикции против 10 физических лиц, которые оказывали финансовую поддержку ливанской "Хезболле", информирует Минфин США.

Сообщается, что 10 человек участвуют в перемещении денежных средств между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном. По данным ведомства, схема позволяет "Хезболле" получать сотни миллионов долларов в обход санкций. Под ограничения попали некоторые граждане Турции.

Кроме того, сама "Хезболла" попадает в новые санкционные списки, так как Вашингтон усматривает связи между ливанским движением и властями Ирана. В частности, речь идет о КСИР.