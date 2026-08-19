Москва не давит на Тегеран для возобновления переговоров с Вашингтоном – Небензя

Василий Небензя: Россия не давит на Иран для возобновления переговоров с США. Иран является суверенным государством, отметил постпред РФ при ООН.

Россия не оказывает давления на Иран для перезапуска дипломатического процесса по урегулированию конфликта с США, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия принципиально ни на кого не оказывает давления, будь то Иран или любая другая страна"

– Василий Небензя

Так Василий Небензя ответил на соответствующий вопрос прессы.

По словам Небензи, Иран является суверенным государством, которое самостоятельно отвечает за свою внешнюю политику.