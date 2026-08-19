Авианосец Abraham Lincoln уходит с Ближнего Востока

Миссия американского авианосца "Авраам Линкольн" на Ближнем Востоке завершена, он начал путь в Калифорнию. На смену ему прибыл "Джордж Вашингтон".

Авианосец США Abraham Lincoln возвращается на базу Сан-Диего в Калифорнии, передает CNN со ссылкой на источник.

Abraham Lincoln девять месяцев пробыл в море, большую часть этого времени он принимал участие в американской операции против Ирана.

В настоящее время авианосец взял курс на Калифорнию, но еще не покинул зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).

На борту военного судна находятся около 5 тыс моряков.

Отметим, что 14 августа американский лидер Дональд Трамп подтвердил возвращение USS Abraham Lincoln с Ближнего Востока в рамках плановой ротации сил. При этом изначально корабль должен был вернуться на базу еще в мае.

В последнее время авианосец был в центре внимания, СМИ публиковали информацию о том, что военные истощены и подавлены, некоторых из них пытались покончить с собой. Снабжение было нарушено после ударов Ирана по базе США в Бахрейне. Глава CENTCOM Брэд Купер на прошлой неделе поднялся на борт Abraham Lincoln, после чего признал, что люди устали.

Теперь поблизости от Ирана нести службу будет авианосец George Washington, переброшенный из Японии.