Трамп: страны Персидского залива заняли полунейтральную позицию по Ирану

Некоторые страны ближневосточного региона находятся в полунейтральной позиции в связи с конфликтом с Ираном, заявил Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал в интервью радиостанции WABC, что в связи с конфликтом США и Израиля против Ирана ряд дружественных Вашингтону стран на Ближнем Востоке заняли полунейтральную позицию.

"Когда это началось, ко всеобщему удивлению, они (Иран - ред.) начали наносить удары ракетами по своего рода полунейтральным странам. Они били по Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Кувейту, Бахрейну"

– Дональд Трамп

Отметим, что в Тегеране не раз подчеркивали, что атаки были направлены на американские военные баз в регионе, а не на государства залива.