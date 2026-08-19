Трамп: страны Персидского залива заняли полунейтральную позицию по Ирану

Некоторые страны ближневосточного региона находятся в полунейтральной позиции в связи с конфликтом с Ираном, заявил Трамп.
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал в интервью радиостанции WABC, что в связи с конфликтом США и Израиля против Ирана ряд дружественных Вашингтону стран на Ближнем Востоке заняли полунейтральную позицию.
"Когда это началось, ко всеобщему удивлению, они (Иран - ред.) начали наносить удары ракетами по своего рода полунейтральным странам. Они били по Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Кувейту, Бахрейну"
– Дональд Трамп
Отметим, что в Тегеране не раз подчеркивали, что атаки были направлены на американские военные баз в регионе, а не на государства залива.