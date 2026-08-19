Президент США объяснил решение атаковать Иран

Глава Белого дома сообщил, что США в любом случае атаковали бы Иран. Он подчеркнул, что Исламская Республика не должна заполучить ядерное оружие.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему было принято решение атаковать Иран.

В интервью радиостанции WABC отметил, что у Вашингтона не было другого выбора.

"Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что у нас не было выбора. И я сделал бы это снова 100 раз. У них не может быть ядерного оружия, и ядерного оружия у них не будет"

– глава Белого дома

Напомним, накануне американский лидер объявил о начале беспрецедентного экономического давления на Иран.