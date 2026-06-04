Вестник Кавказа

Биткоин прибавил более 8% за утро

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу стоимость биткоина поднялась более чем на 8% и превысила $75 тыс. Последний раз такие цены на популярную криптовалюту наблюдались в конце мая.

Впервые с 27 мая биткоин подорожал выше $75 тыс.

Утром 21 августа на криптовалютой бирже Binance биткоин на 4.49 мск прибавил 8,2% и торговался по $75 562. Планка в $75 тыс была взята впервые с 27 мая.

Напомним, в конце мая биткоин стоил около $75 тыс, но уже в первых числах июня криптовалюта резко подешевела, потеряв в цене около 10%.

Исторический рекорд по стоимости биткоина был установлен в начале октября прошлого года – $125 689. 

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