Биткоин прибавил более 8% за утро

В пятницу стоимость биткоина поднялась более чем на 8% и превысила $75 тыс. Последний раз такие цены на популярную криптовалюту наблюдались в конце мая.

Впервые с 27 мая биткоин подорожал выше $75 тыс.

Утром 21 августа на криптовалютой бирже Binance биткоин на 4.49 мск прибавил 8,2% и торговался по $75 562. Планка в $75 тыс была взята впервые с 27 мая.

Напомним, в конце мая биткоин стоил около $75 тыс, но уже в первых числах июня криптовалюта резко подешевела, потеряв в цене около 10%.

Исторический рекорд по стоимости биткоина был установлен в начале октября прошлого года – $125 689.