Пшеницу и ячмень из России отправят сегодня в Армению через Азербайджан

Из Азербайджана сегодня отправится состав с российским зерном для Армении. Транзитом в Армению доставят 11 вагонов пшеницы и 4 вагона ячменя.

В рамках транзитных поставок российского зерна в Армению через Азербайджан сегодня будут отправлены 15 вагонов.

Партия включает 11 вагонов пшеницы общим весом 1 108 т, а также 4 вагона ячменя общим весом 273 т.

Поставки осуществляются по железной дороге. Груз отправят со станции Баладжары ("Азербайджанские железные дороги") в направлении станции Бёюк Кесик. На пути в Армению российское зерно транзитом пройдет по территории Азербайджана и Грузии.

С момента запуска транзитных поставок из РФ через Азербайджан в Армению было оправлено уже более 47 тыс т зерна. Также по тому же маршруту Россия отправила в Армению около 9 тыс т удобрений, 1 136 т пропана, 133 т алюминия, 1 114 т угля и 67 т древесины.