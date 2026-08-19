Трамп назвал причины проблем при заключении сделки с Ираном

Дональд Трамп заявил о том, что гибель руководства Ирана стала серьёзным препятствием для заключения окончательной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что гибель значительной части руководства Ирана серьезно осложняет процесс заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом американский лидер сообщил в интервью радиостанции WABC.

​"Военно-морского флота больше нет, военно-воздушных сил больше нет, руководства не стало. Часть проблемы в том, что многих лидеров уже нет. Заключить сделку непросто. Никто не знает, кто теперь руководит"

- Дональд Трамп

​При этом он подчеркнул, что США успешно достигают своих целей в конфликте, фактически не позволяя Исламской Республике овладеть ядерным оружием.

​"Я думаю, общественность видит, что мы делаем, потому что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Нам придется совершить поездку на Ближний Восток, потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. Они безумны"

- Дональд Трамп

​Напомним, 28 февраля 2026 года в результате совместных авиаударов США и Израиля по Тегерану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высшие должностные лица, после чего власть временно перешла к трехстороннему совету, а затем новым руководителем страны был избран Моджтаба Хаменеи.