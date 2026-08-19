Пашинян сменит посла Армении в России

Гурген Арсенян покинет пост посла Армении в России. Глава правительства республики Никол Пашинян недоволен его работой в этой должности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Об этом пишут армянские средства массовой информации со ссылкой на источники.

По их данным, глава правительства недоволен работой дипломата. Отмечается, что решение отозвать посла является окончательным, оно было принято на фоне напряженности в отношениях Москвы и Еревана.

При этом пока непонятно, кто возглавит армянское посольство в РФ.

Напомним, Арсенян занимал должность посла республики в Москве с августа 2024 года.